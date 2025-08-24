İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen geçit töreni ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Duran, bu kapsamda düzenlenen geçit töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayarak "Donanmamızın görkemli geçişi, Türkiye’nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan’a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan etmiştir" dedi.