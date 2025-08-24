Başkent sakinleri, CSO Ada Ankara'da düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde animasyon filmi Arabalar'ı izledi.

CSO Ada Ankara'nın bahçesindeki açık hava sineması etkinliği Ankaralıların yoğun ilgisiyle sürüyor. Vatandaşlar, Arabalar isimli animasyon filmini izleyerek eğlenceli zaman geçirdi. Açık hava sineması etkinliği, 28 Ağustos'ta 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', 4 Eylül'de 'Deadpool', 7 Eylül'de 'Moana', 11 Eylül'de 'İftarlık Gazoz' ve 18 Eylül'de 'The Godfather' ile devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında kültür sanat kurumlarının özellikle sahil kentlerinde ve diğer şehirlerde belli etkinlikler yaptıklarını ancak Ankara'yı da boş bırakmak istemediklerini belirtti.

Bugün çok büyük bir katılımla devam eden sinema gösteriminde olduklarını dile getiren Mumcu, haftanın belirli günlerinde de CSO Ada Ankara'da tiyatro kamyonuyla çocuklar için etkinlikler yapıldığını söyledi.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na uygun bir vizyonla Ankaralıları sanat ve kültürle buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Mumcu, şöyle devam etti:

'Sayın Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda CSO Ada'da yaz boyu etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle tüm Ankaralıları, çevre illerden Ankara'ya gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Ben de biraz sonra başlayacak sinema filmi için sabırsızlanıyorum. Çok güzel bir ortam var. Halısını, kilimini, minderlerini alanlar burada. Önümüzdeki günlerde arabalarla seyredeceğimiz o nostaljik sinema günlerine de geri dönmek istiyoruz. Dediğim gibi kültür ve sanat Ankara'nın kalbinde, merkezinde, CSO Ada'da devam ediyor. Sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak. O yüzden tüm sanatseverlere, Bakanlık ve CSO Ada'nın sayfalarını takip etmelerini öneriyorum.'