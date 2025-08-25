Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen, 'Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet' temasıyla dört gün devam eden festival, kentten ve farklı şehirlerden her yaştan on binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

Dron gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık gösterileri ve eğlenceli sahne gösterileri düzenlenen festivalde, milli teknoloji hamlesinin gururu savunma sanayi şirketleri de stant açtı.

Ziyaretçiler TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının kurduğu stantları gezme imkanı buldu.

Festivalde, her yaştan katılımcıya ilham kaynağı olacak yenilikler ve yüzlerce bilimsel etkinlik yer aldı.