Çocukluğundan itibaren tarihe ve eski eşyalara ilgi duyan Gengeç, 40 yıldır aralarında şirahane, yayık, plak, düven, beşik, değirmen taşı ve testinin de bulunduğu eşyaları biriktiriyor.

Gengeç, tarihi eser, antika eşya ve objelerden oluşan yaklaşık 2 bin parçayı gelecek nesillere aktarmak amacıyla iki yıldır müze gibi evinin 3 odasında sergiliyor.

Ziyaretçileri taş yapılı odalarda ağırlayıp adeta geçmişte yolculuğa çıkaran Gengeç, bazı eşyaları da astığı evinin bahçe duvarında sergiliyor.

Emekli, 4 çocuk babası Gengeç, AA muhabirine, tarihin önemli olduğunu ve insanın geçmişini unutmaması gerektiğini söyledi.

Çocukluğundan itibaren tarihe merak duyduğunu ifade eden Gengeç, 'Çocukluğumda Kayseri'de isterse 50 katlı bina yapsınlar, benim hiç dikkatimi çekmezdi. Ben hep eski mahallelerde, taş yapıların arasında gezerdim. Yıkılan binalardaki eski taşları bile alıp sergilemek isterdim.' dedi.

Gengeç, eşyaları hediye edenlerden veya satmak isteyenlerden alıp biriktirdiğini dile getirdi.

'Burada 500 yıllık objeler var'

Değerli eşyaları biriktirmeye devam edeceğini vurgulayan Gengeç, şunları kaydetti:

'Yaklaşık 40 yıldır biriktirip bu hale getirdim. Toplamda 2 bin parça eşya mevcut. Yuvak, şirahane, kuyu ağızlıkları, kuyu bilezikleri, köpek yalağı, dam bacası ve değirmen taşlarından yaklaşık 500 adet var. Yaklaşık 1500 parça kadar da ev objelerinden var. Düven, külük, madırga, kazma, kürek, bayra gibi aletlerden bile var. Eskiden evlerde süs veya ihtiyaç olarak kullanılan eşyalar da biriktirdim. Burada 30 yıllık da 500 yıllık da objeler var.'

İmkanı olursa yeri büyütmek istediğini belirten Gengeç, ancak bunu yapamazsa yeni bulduğu eşyaları sergilenebilecek yerlere gönderebileceğini sözlerine ekledi.