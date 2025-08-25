Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Donald Trump'ın bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yaptığı görüşmeden bu yana, ortaya çıkan olası sorunlara rağmen, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebileceğine olan 'inancını' ortaya koydu.

'Son birkaç haftada her iki taraftan da önemli tavizler gördüğümüze inanıyoruz.' diyen Vance, perşembe gecesi Ukrayna'nın batısında ABD merkezli bir şirkete ait elektronik fabrikasını hedef alan Rusya'nın füze saldırısı hakkında da konuştu.

Vance, Rusların bu tür saldırılarından 'hoşlanmadığını' belirtirken, 'Ama bu bir savaş ve bu yüzden ölümleri durdurmak istiyoruz. Ruslar hoşumuza gitmeyen birçok şey yaptı. Çok sayıda sivil öldü. Bu tür şeyleri en başından beri kınıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın söz konusu saldırısını barış görüşmeleri konusunda bir engel olarak görmeyen Vance, müzakereler için 'hala çokça alan olduğu' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, 'Sonunda başarılı olacağız, yoksa duvara toslayacağız. Ve eğer duvara toslarsak, o zaman bu baskı uygulama yönünde müzakere sürecini yürüteceğiz.' diye ekledi.

Vance, Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyeceği konusunda Trump'ın 'çok net' olduğunu, ancak Ukraynalıların Rusya'ya karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları güvence konusunda 'aktif rol oynamaya' devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Mücahit Otay