Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da, hakem Erdem Mertoğlu yönetiminde başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Dani Ramirez ile Oğuz Gürbulak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde 44 puanla 16. sırada yer alan Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Taşkın, “Bizim kayıp yaşamaya tahammülümüz yok. Bandırmaspor da Süper Lig hedefiyle sahaya çıkacak. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor ancak taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Ligin kritik haftasında alınacak puanlar, hem düşme hattı hem de play-off yarışındaki dengeleri doğrudan etkileyecek.