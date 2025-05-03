Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sanayi yoğunluğu ile öne çıkan Tekirdağ'da çevre denetimlerini sürdürüyor. 2025’in Ocak-Nisan döneminde il genelinde çevre, hava ve su kirliliği oluşturan tesislere yönelik 429 ayrı denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, çevreye zarar verdiği tespit edilen 64 tesise toplam 50 milyon 212 bin 102 TL idari para cezasıuygulandı. Ayrıca çevre mevzuatını ihlal ettiği belirlenen 14 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Özellikle Trakya’nın çevresel sorunlarıyla gündeme gelen Ergene Nehri ve ona bağlı Çorlu Deresi, yoğun kirlilik nedeniyle dikkat çekiyor. Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nden geçen dereden yayılan ağır koku, bölge halkının yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

“Cam açamaz hale geldik”

Ergene Çevre Derneği üyesi Ersin Sever, mahallede yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığını belirterek, yetkililerin daha sıkı denetim yapması gerektiğini söyledi. Sever, “Yıllardır ağır kokuyla mücadele ediyoruz. Cezaların daha caydırıcı olmasını istiyoruz. Yaz kış cam açamaz hale geldik. Artık nefes almak istiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise çevre denetimlerinin artırılarak devam edeceğini duyurdu.