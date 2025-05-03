Nallıhan Belediyesi Ertunç Güngör, eğitim sisteminin sorunları ve ilçede okuyan öğrenci ve gençleri konuşmak için Aile Yaşam Merkezi'nde eğitime yıllarını atamış emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Görüşmede eğitime dair sorunlar tartışılırken, ilçede okuyan öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak proje ve önemli konular da konuşuldu. Başkan Güngör, tüm yaşamını eğitim ve öğretime adamış öğretmenlerin bilgi ve birikiminden yararlanarak, fikirlerini aldı.

"Nallıhan'ın kıymetli evlatlarının geleceğini konuştuk"

Başkan Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "Bugün emekli öğretmenlerimizle bir araya geldik; Nallıhan’ın kıymetli evlatlarının geleceğini konuştuk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ile sosyal yaşamlarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz, birlikte düşündük. Aile Yaşam Merkezimizde onlara daha nitelikli hizmetler sunmanın yollarını ararken, kıymetli öğretmenlerimizin görüş ve önerilerini dinlemek bizler için çok değerliydi. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.