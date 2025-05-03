DEM Parti'den, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin şu açıklamayı yaptı, "Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." denildi.

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz"

DEM Parti'den açıklamasının devamı şöyle: "İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." ifadeleri kullanıldı.