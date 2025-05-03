Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçirdiği kal krizi sonucu hastanede tedavi altına alınan ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin paylaşım yaptı.

"Yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Başkan Beşikçioğlu'nın Önder'e ilişkin paylaşımı şöyle: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili görevini yürüten Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, Türk siyasetçi, yazar, yönetmen ve eski milletvekilidir. 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim görmüştür.

Siyasi kariyerine Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile başlamış, daha sonra Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) siyaset yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev almıştır. Çözüm süreci döneminde aktif rol oynamıştır.

Ayrıca sinema alanında da tanınır; "Beynelmilel" adlı filmi yönetmiş ve senaryosunu yazmıştır.