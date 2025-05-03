Seyfi Dursunoğlu’nun yaşamından ilhamla sahneye taşınan ve başrolünde Çağlayan’ın yer aldığı tiyatro oyunu, ilk kez 24 Mayıs akşamı Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak 1990’larda sektöre adım atan Çağlayan, yıllar sonra bu kez sahnede ustasını canlandırarak dikkat çekici bir daireyi kapatıyor. “Ben hiç risk almıyor muyum?” repliğiyle başlayan yapım, sadece bir karakterin değil; bir dönemin, bir geleneğin ve bir toplumsal hafızanın da temsili.

OYUN HAKKINDA

Yönetmenliğini tiyatro dünyasının deneyimli ismi Celal Kadri Kınoğlu’nun üstlendiği oyunun metni Gencay Ünsalan imzası taşıyor. Oyuncu kadrosunda Çağlayan’a Sedat Bilenler eşlik ediyor. Prodüksiyonunu Vay Prodüksiyon, organizasyonunu ise Atlantis Yapım üstleniyor. Dekor tasarımı Cihan Aşar, kostümler Gülşah Çabukel, afiş çalışması ise Onur Özışık imzalı.

Oyun, 2007 yılında İstanbul’daki Günay Restoran’da geçen bir kulis gecesiyle başlıyor. Sahneye çıkmaya hazırlanan Dursunoğlu’na gelen bir telefon, yalnızca o geceyi değil, yılların akışını da değiştiriyor. Seyirci, Huysuz Virjin karakteriyle gülüp eğlenirken; sahne arkasındaki adamın yalnızlığına, cesaretine ve kırılganlığına da tanıklık ediyor.

Ankara’daki gösterimin ardından oyun; 25 Mayıs’ta Bursa, 31 Mayıs’ta Denizli, 1 Haziran’da Antalya, 26 Eylül’de Mersin ve 27 Eylül’de Adana açıkhava sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.

Seyfi Dursunoğlu Kimdir?

Türkiye’nin en sıra dışı sahne karakterlerinden birine hayat veren Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin, yalnızca mizah dünyasına değil, toplumsal algıya da yön veren bir figür olarak hafızalarda yer etti.

1932 yılında Trabzon’da doğan Dursunoğlu, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Ancak üniversiteyi tamamlamadan önce çalışma hayatına atıldı. Uzun yıllar SSK’da memur olarak görev yaptı. Asıl dönüşümünü ise 1970’li yıllarda sahneye adım atarak yaşadı.

Kurduğu “Huysuz Virjin” karakteriyle kadın kılığına giren ilk sahne sanatçılarından biri olan Dursunoğlu, dönemin tüm baskılarına rağmen yarattığı tiplemeyle yalnızca kahkahaların değil, cesaretin de simgesi haline geldi. Sahnedeki sivri dili, nüktedan tavırları ve izleyiciyle kurduğu doğrudan ilişki, onu klasik bir gösteri sanatçısının ötesine taşıdı.

1980 ve 90’lı yıllarda sahnelerin vazgeçilmezi olan Huysuz Virjin, 2000’li yıllarda televizyon ekranlarına taşındı. Jüri üyeliği yaptığı yarışmalar ve eğlence programlarıyla yeni kuşakla da buluşan Dursunoğlu, popüler kültürün unutulmaz simgelerinden biri oldu.

Ancak RTÜK’ün özel televizyonlarda kadın kılığındaki karakterlere yönelik baskıları sonucu, sahnelere veda ettiğini açıkladı. “Yasaklanmadım ama imkânsızlaştırıldım,” sözleriyle ayrılığını duyuran Dursunoğlu, son yıllarını kameralardan uzak geçirdi.

17 Temmuz 2020’de hayatını kaybeden Dursunoğlu, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayarak, sanattan sonra en büyük mirasını eğitime ve aydınlanmaya bıraktı.