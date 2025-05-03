MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, şu mesajı yayınladı: "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." diye konuştu.

"Dem Parti camiasının başı sağ olsun"

Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerini söyle sürdürdü:" Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum." dedi.