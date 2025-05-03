DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ağır kalp ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bir dönem İmralı heyetinde yer alan ve çözüm sürecinin önemli aktörlerinden biri olarak bilinen Önder, siyasi kimliğinin yanı sıra sinema ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan bir isimdi. Mizahi dili, toplumsal konulara duyarlılığı ve barışçıl söylemleriyle geniş bir kesimin takdirini kazandı.

Özellikle Kürt sorununun çözüm sürecinde aktif rol alması, onu Türkiye siyasetinde önemli bir figür haline getirmişti.

Sırrı Süreyya Önder’in Siyasi Geçmişi

Sırrı Süreyya Önder, sanatçı kimliğiyle tanındıktan sonra 2011 yılında aktif siyasete adım atmış ve Türkiye siyasetinde özellikle sol ve Kürt siyasi hareketlerinin temsilcisi olarak dikkat çekmiştir. Siyasi kariyeri boyunca barış süreci, demokratikleşme ve ifade özgürlüğü konularında öne çıkan bir figür olmuştur.

2011 Seçimleri ve Meclis’e Girişi

Sırrı Süreyya Önder, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku çatısı altında, BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) tarafından desteklenen bağımsız aday olarak İstanbul’dan milletvekili seçilmiştir. Seçimlerin ardından BDP meclis grubuna katılarak yasama faaliyetlerine başlamıştır.

İmralı Heyeti ve Çözüm Süreci

2013 yılında başlayan çözüm süreci kapsamında, Abdullah Öcalan’la yürütülen müzakerelerde görev alan “İmralı Heyeti”nde yer almıştır. Süreç boyunca kamuoyunu bilgilendirme, taraflar arasında mesaj iletme gibi kritik roller üstlenmiştir. Bu dönemde barış diliyle öne çıkan isimlerden biri olmuş ve çözüm sürecinin simge isimlerinden biri haline gelmiştir.

HDP’ye Katılım ve 2015 Seçimleri

2014 yılı itibariyle Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) resmen katılan Önder, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP Ankara milletvekili olarak tekrar Meclis’e girmiştir. Meclis'te bir süre HDP Grup Başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. Aynı yıl yapılan 1 Kasım seçimlerinde aday olmamıştır.

2023 Seçimleri ve Meclis Başkanvekilliği

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde HDP'nin seçimlere Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girme kararı doğrultusunda İstanbul 3. Bölge'den milletvekili adayı gösterilmiş ve seçilmiştir. Seçimlerin ardından Meclis Başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Bu dönemde Demokratik Bölgeler Partisi (DEM Parti) çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdürmüştür.

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