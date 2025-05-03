Belgeselin ilk gösterimi, 5 Mayıs 2025 Pazar günü saat 17.30’da, Kavaklıderem Derneği'nin ev sahipliğinde, Kavaklıdere Kültte (eski Kavaklıdere Sineması) gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Atatürk Orman Çiftliği’nin sadece bir tarım arazisi değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in üretim, özgürlük ve kamuculuk vizyonunun simgesi olduğunu hatırlatıyor. Film gösterimi sonrası ise Funda Şenol moderatörlüğünde AOÇ'nin tarihi ve bugün verilen mücadele üzerine bir söyleşi düzenlenecek.

“Ben Atatürk Orman Çiftliği”: Yüz Yıllık Direnişin Belgeseli

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği, 1925’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu. AOÇ, tarımda modernleşmenin, kooperatifçiliğin, kamusal üretimin ve sürdürülebilir kalkınmanın temellerini atan örnek bir proje olarak dikkat çekti.

yılına giren bu efsanevi miras, son yıllarda yaşanan yapılaşma baskılarına, özelleştirme girişimlerine ve alan kayıplarına rağmen mücadele ruhunu kaybetmeden yaşamaya devam ediyor. Belgesel film, bu mücadeleye emek verenlerin hikâyesini, tanıklıklarını ve duygularını bir araya getiriyor.

“Bu Hepimizin Hikayesi”

Etkinlik davetinde, “Bu aynı zamanda bizim hikâyemiz; hepimiz oradaydık, masa başında da, saha başında da…” denilerek belgeselin kolektif bir hafıza çalışması olduğu vurgulanıyor. Film, yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de sahiplenmeye çağırıyor.

Gösterim Bilgileri:

Etkinlik: "Ben Atatürk Orman Çiftliği" Belgesel Gösterimi & Söyleşi Beyaz Kelebekler grubundan ‘Son Yolculuk’ projesi! İçeriği Görüntüle

Tarih: 5 Mayıs 2025, Pazar

Saat: 17.30

Yer: Kavaklıdere Kültte (Eski Kavaklıdere Sineması)

Ev Sahibi: Kavaklıderem Derneği

Söyleşi Katılımcısı: Funda Şenol