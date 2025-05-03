İran’ın resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Ahvaz Cundişapur Tıp Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Huzistan Meteoroloji Kurumu, kum fırtınasının Irak kaynaklı olduğunu belirterek perşembe ve cuma günleri için "kırmızı alarm" verdi. Cuma günü Ahvaz’da toz oranı 2.159 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Bu seviye, hava kalitesi endeksine göre "tehlikeli" kategoride yer alıyor.

Toz Seviyesi Tehlikeyi Gözler Önüne Serdi

Hava kalitesi endeksine göre:

0-50 : Temiz hava (yeşil)

51-100 : Orta (sarı)

101-150 : Hassas (turuncu)

151-200 : Sağlıksız (kırmızı)

201-300 : Kötü (mor)

301-500: Tehlikeli (kahverengi)

Ahvaz'daki ölçüm, bu ölçeğin en üst sınırını bile aştı.