Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yeri önünde, 2 grup arasında tartışma çıktı. Taraf yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Masa, sandalye ve taburelerin de havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden darbe alan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA