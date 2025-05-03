3 Mayıs 1918’de Atatürk’ün kulübü ziyaretiyle tarihi bir onur yaşayan Fenerbahçe Spor Kulübü, bu özel günü hem kuruluş yıl dönümü hem de milli bir gurur günü olarak andı. Törene; Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, kulüp personelleri ve taraftarlar katıldı.

Mosturoğlu: "Yaşasın Sonsuza Kadar Fenerbahçe"

Törende konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bugün hem kulübümüzün 118. kuruluş yıl dönümü hem de Atatürk’ün kulübümüzü ziyaret ettiği kutlu gündür. Atatürk'ün izinde ilerleyen Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 118 yıllık ulu bir çınar olarak Türk sporuna yön vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Fenerbahçe, Mücadelenin ve Direnişin Adıdır"

Mosturoğlu, konuşmasında 3 Temmuz süreci ve İstiklal Savaşı’na da değinerek Fenerbahçe’nin direnişçi ruhuna vurgu yaptı: “Fenerbahçe yenilgiyi kabul etmeyenlerin kulübüdür. Fenerbahçe, mücadele ve onurun adıdır.”

🗨️ Can Gebetaş: "Bu Kulüp, Atatürk'ün Mirasıdır"

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş da yaptığı konuşmada 3 Mayıs tarihinin kulüp için neden özel olduğuna dikkat çekti. “Atatürk’ün ziyaretiyle bu kulübün kaderi çizildi. Fenerbahçe, yalnızca sporla değil; ülke meselelerine duyarlılığıyla, toplumsal duruşuyla da büyümüştür. Atamızın izinden yürüyerek Cumhuriyet değerlerine sadık kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deniz Arpat: "Fenerbahçeli Olmak Bir Duruştur"

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Deniz Arpat ise törende yaptığı konuşmada Fenerbahçeli olmanın sadece sportif bir aidiyet değil, aynı zamanda milli değerlere sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Vahdettin Engin: “Fenerbahçe, Kuva-yi Milliye Ruhunu Taşır”

Tarih danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin, Atatürk’ün Fenerbahçe’yi ziyaret ettiği tarihi günü detaylarıyla anlattı. "Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe’yi onurlandırdığı o gün, bu kulübün milli mücadeleye olan katkısının bir nişanesidir. Fenerbahçe, yalnızca kupalarla değil, duruşuyla da büyüktür" dedi.