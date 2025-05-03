1899 yılında “Siyah Çoraplılar” adıyla başlayan girişim, 1907 yılında Fenerbahçe Futbol Kulübü adıyla kalıcı hale geldi. Kulüp, 1908’de dernekleşen ilk Türk kulübü olurken, 1909 yılında bugünkü adı ve sarı-lacivert renkleriyle tarih sahnesindeki yerini aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaret etmesi, bu tarihin her yıl Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmasını sağladı.

Fenerbahçe'nin Spor Branşlarındaki Başarıları

Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig’de 19 kez şampiyon olurken, Türkiye Kupası’nı 7, Türkiye Süper Kupası’nı ise 9 kez kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2007-08 sezonunda çeyrek final, UEFA Avrupa Ligi’nde 2012-13 sezonunda yarı final oynayarak Avrupa'da da iz bıraktı.

Basketbol

Erkek basketbol takımı 2016-17 sezonunda THY EuroLeague şampiyonluğuyla Avrupa'nın zirvesine çıkarken, kadın basketbol takımı da üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Kadınlarda 18 lig, 14 Türkiye Kupası, 13 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Voleybol

Kadın voleybol takımı, 2010 yılında Dünya Kulüpler Şampiyonu olurken, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonluklarıyla da dikkat çekti. Erkeklerde ise CEV Kupası’nda yarı final başarıları elde etti.

Amatör Branşlarda da Lider

Atletizm: Ramil Guliyev, 2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Yelken: 2 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu ile gençlerde başarı sağladı.

Boks: Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli gibi milli yıldızlar Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadı.

Kürek: Türkiye Kupası’nda 38, Türkiye Şampiyonası’nda 39 birincilikle zirvede.

Masa Tenisi: Kadın takımı Avrupa şampiyonu oldu. 16 lig, 13 kupa şampiyonluğu var.

Yüzme: Emre Sakçı, Avrupa rekorlarını kırarak dünya yüzme tarihinde iz bıraktı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol: EuroCup 1 şampiyonluğu ile Avrupa’da kupa kazandı.

Olimpiyatlara En Çok Sporcu Gönderen Türk Kulübü

Fenerbahçe, hem 2020 Tokyo hem de yaklaşan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’den en fazla sporcu gönderen kulüp olma unvanına sahip. Bu başarı, kulübün olimpik sporlara verdiği önemin göstergesi oldu.

33 Başkan, 118 Yıllık Gurur

Bugüne kadar 33 başkanın görev yaptığı kulüpte, en uzun süre başkanlık yapan isim 20 yıl görevde kalan Aziz Yıldırım oldu. Mevcut başkan Ali Koç ise kulübü çağdaş yönetim anlayışıyla geleceğe taşıyor.