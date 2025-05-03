Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçedeki iskele ve sahilde yoğunlaştı. Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, vatandaşlar tarafından da fark edildi.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, denizlerde, göllerde veya diğer su kütlelerinde görülen, genellikle biyolojik kökenli, kaygan ve jel benzeri bir maddeyi tanımlar. Çoğunlukla denizlerde meydana gelen müsilaj, fitoplanktonların aşırı çoğalması (bu olaya "eutrofikasyon" denir) sonucu ortaya çıkar. Bu planktonlar, suyun üst kısmında yoğun şekilde birikerek bir tür "süngerimsi" tabaka oluşturur.

Müsilajın oluşmasına neden olan faktörler arasında suyun sıcaklık artışı, aşırı besin maddesi (özellikle azot ve fosfor) yüklemesi, kirleticiler, su kirliliği ve düşük oksijen seviyeleri yer alır. Bu durum, deniz ekosistemlerinde oksijen seviyesinin azalmasına, balıkların ve diğer deniz canlılarının ölümüne yol açabilir. Aynı zamanda kıyılarda kötü kokulara ve turizm faaliyetlerinde azalmaya neden olabilir. Müsilaj, son yıllarda özellikle Marmara Denizi’nde ciddi bir çevre sorunu haline gelmiştir.