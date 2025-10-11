11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte, Ankara Kulübü Derneği Seymen ve Bacıerenleri ile kardeş ülke Kazakistan Dans Grubu sahne alacak.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen gecede, kültürel birlikteliği ve dostluğu pekiştiren halk dansları, renkli gösteriler ve coşkulu anlar yaşanacak.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe davet etti.

Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi

Saat: 19.30

Yer: Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi