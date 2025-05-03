Samsunspor, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Eyüpspor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Thomas Reis, maçın önemine dikkat çekti.

“Eyüpspor doğrudan rakiplerimizden biri. Galibiyet alırsak, Avrupa yolunda büyük bir avantaj elde ederiz. Ancak bu sezonun son maçı değil. Önümüzde başka maçlar da olacak. Biz bu maça tam anlamıyla konsantreyiz. Eyüpspor iyi bir ekip, tecrübeli oyunculara ve kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Ancak biz sabırlı olmalı, karakterimizi ortaya koymalı ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız.”

Kadro Durumu: Bennasser Dönüyor, Van Drongelen Cezalı

Takımdaki son duruma ilişkin bilgi veren Reis, Youssef Ait Bennasser’in sakatlık sonrası takıma döndüğünü belirtti. “Bugünkü antrenmanda bir sıkıntı yaşamazsa, kadroda yer alacak” dedi. Rick Van Drongelen ise sarı kart cezası nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Muhammet Ali Özbaskıcı’nın ise küçük bir sakatlık problemi olduğunu söyleyen Reis, takımın genel durumunun iyi olduğunu da ekledi:

“Geçtiğimiz hafta Bodrum’da çok önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımızın desteği bize güç verdi. Bu hafta da onların tribündeki varlığı bizim için çok önemli olacak. Bu kulüp büyük bir aile ve biz birlikte başarmaya devam edeceğiz.”