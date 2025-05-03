Sezon başında ana sponsoru kaybeden ve kadrosu dağılan Karşıyaka, düşme hattındaki Merkezefendi, Manisa ve Darüşşafaka'nın galibiyetleriyle zorlu bir fikstür öncesi ateşi daha derinden hissetmeye başladı.

Karşıyaka'nın Rakipleri Tehlikeli Şekilde Yaklaştı

Hafta içi lider Fenerbahçe Beko’yu devirerek ligdeki 21 maçlık galibiyet serisini bitiren Merkezefendi Belediyesi Basket, son 6 iç saha maçını kazanarak galibiyet sayısını 10'a çıkardı ve Karşıyaka ile puanlarını eşitledi. Manisa BŞB ise Karşıyaka ve Galatasaray’ı yenerek 9 galibiyete ulaştı. 9 galibiyetli Darüşşafaka da kurtuluş mücadelesinde Yalovaspor, Büyükçekmece ve Mersinspor’la oynayacak.

Zorlu Fikstür: Fenerbahçe ve Efes Kapıda

Karşıyaka'nın fikstürü ise diğer düşme adaylarına kıyasla oldukça zorlu. İzmir ekibi kalan 4 maçında sırasıyla deplasmanda Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes, ardından Türk Telekom ve deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak. Galibiyet eşitliği durumunda Merkezefendi ve Manisa’ya ikili averajda geride olan Kaf-Kaf, Darüşşafaka’ya ise üstün durumda.

Yönetimden Mali Destek: Maaşlar Ödendi

Kümede kalma yarışının kritik haftaları öncesi, Karşıyaka yönetimi ve camianın desteğiyle moral yükselten bir adım atıldı. Yaşar Ailesi'nin 3 milyon TL, Danışma Kurulu’nun ise 1.5 milyon TL katkısıyla oyunculara maaş ödemeleri gerçekleştirildi. Bu adım, takım içinde motivasyonu artırmayı hedefliyor.

KSK Açıklamasıyla Bloke Şoku

Karşıyaka’nın yeni yabancılarından birinin maaşı, Rusya’daki banka hesabına kulübün kısa adı olan “KSK” açıklamasıyla gönderildi. Ancak aynı kısaltmayı taşıyan bir yasa dışı bahis sitesi nedeniyle ödeme bloke edildi. Sorunun çözüm süreci başlatılırken, paranın oyuncunun hesabına geçmesi bekleniyor.

Ahmet Çakı Göreve Geldi

Ocak ayında kadrosu dağılan ve 6 yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Karşıyaka, 5 yeni yabancı transfer etti. Antrenör Ufuk Sarıca’nın ayrılığı sonrası göreve gelen Ahmet Çakı yönetimindeki Karşıyaka, ligde kalmak için kalan maçlardan en az 1-2 galibiyet çıkarmak zorunda.