UEFA Gençlik Ligi'nde elde edilen tarihi başarıdan dolayı U19 takımını tebrik eden Başkan Doğan, aynı zamanda Kadın Futbol Takımı'na da destek mesajı verdi.

Trabzonspor Başkanı Doğan, ilk ziyaretini Boluspor maçı öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde U19 takımına yaptı. Ziyarette, Yönetim Kurulu üyeleri ve eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman da yer aldı. U19 takımının UEFA Gençlik Ligi’nde gösterdiği performanstan gurur duyduğunu belirten Doğan, oyunculara başarılarının devamını diledi.

Başkan Doğan ve beraberindeki heyet daha sonra, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nı ziyaret etti. Kadın Takımı'nın, yarın deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik ekibe ve oyunculara moral veren Başkan Doğan, "Sizlerin sahadaki her adımı Trabzonspor camiası için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un hem erkek hem de kadın altyapısına verdiği desteğin önemine dikkat çeken Doğan, "Geleceğimiz altyapımızdır. Hem genç erkek sporcularımız hem de kadın futbolcularımız bizlere umut veriyor" dedi.