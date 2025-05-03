Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan Salomon Çeşme Maratonu’na katılım oldukça yüksek. Türkiye’nin yanı sıra, Yunanistan, ABD, Rusya, İsviçre, Fas, Etiyopya, Meksika, Almanya, Hollanda ve daha birçok ülkeden koşucular, yarışa katılmak için kayıt yaptırdı. Toplamda 2.606 sporcu, Salomon Çeşme Maratonu’nun 42K, 21K ve 10K parkurlarında ter dökecek. Yarış, Türkiye'den olduğu kadar uluslararası katılımıyla da dikkat çekiyor.

Parkurlar ve Başlangıç Noktaları

42K Maraton Parkuru: Maraton yarışında start, Çeşme Merkez'den 11 Mayıs sabahı saat 07.30'da verilecek. Parkur, toplamda 300 metrelik bir tırmanışa sahip olacak ve Ilıca ile Alaçatı’nın doğal güzelliklerinden geçecek.

21K Yarı Maraton Parkuru: 21K'lık parkurda sporcular, 11 Mayıs sabahı saat 08.00’de Çeşme merkezinden start alacak. Parkur boyunca Ilıca plajının doğal güzellikleri ve Alaçatı'nın tarihi sokakları sporcuları bekliyor.

10K Parkuru: Alaçatı Şehir Merkezi'nde 09.00’da başlayacak olan 10K’lık parkur, 91 metrelik tırmanışa sahip ve sporcular, bu parkurda doğa ile tarihin iç içe olduğu güzellikleri keşfedecek.

Katılımcılar ve Yerli-Yabancı Koşucular

Bu yılki organizasyona 2 bin 606 sporcu kaydoldu. 42K parkurunda 89, 21K parkurunda 517, 10K parkurunda ise 2 bin sporcu yarışacak. Kadın sporcuların sayısı ise 1.012 iken, erkek sporcular 1.594 oldu. Çeşme'nin muazzam doğal güzellikleriyle birleşen bu yarış, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Salomon Çeşme Maratonu’na Önemli Destekler

Salomon Çeşme Maratonu, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İzmir Valiliği’nin katkılarıyla düzenleniyor. Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein gibi önemli sponsorlar ve Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığı ile organizasyonun başarısına büyük katkı sağlanıyor.

Önemli Bir Spor Etkinliği

Salomon Çeşme Maratonu, sadece bir yarış değil, aynı zamanda koşu tutkunları için büyük bir sosyal etkinlik olacak. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, Çeşme'nin tarihi ve doğal dokusunu keşfederken, hem eğlenceli hem de zorlu bir koşu deneyimi yaşayacak.

Çeşme'de Heyecan Başlıyor

Maratonun finali, Çeşme’nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri arasında yapılacak. Yarışa katılan tüm sporcular, yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da kendilerini test edecek. Salomon Çeşme Maratonu, 11 Mayıs’ta başlayacak ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.