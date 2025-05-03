Trabzonspor’un 58. Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda kulübün mali yapısına dair önemli detaylar paylaşılırken, Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, altyapı ve ekonomik reformlara dair önemli mesajlar verdi.

Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikincisi olan U19 takımının başarısını vurgulayarak, “Trabzonspor altyapısı, Türk futboluna uzun yıllar katkı sağlayacak kapasitede” dedi. Altyapıdan yetişen oyuncuların A Takım’a entegre edilmesinde sorunlar yaşandığını belirten Ören, bu konunun bilimsel yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ören, ayrıca hakem hatalarına ve TFF politikalarına tepki göstererek, “Trabzonspor bu oyunlara yem olmayacak kadar büyük bir camiadır” açıklamasında bulundu.

Trabzonspor’un Net Borcu Açıklandı

Denetim Kurulu tarafından açıklanan rapora göre Trabzonspor’un kısa vadeli borcu 4.4 milyar TL, uzun vadeli borcu 1.4 milyar TL olarak belirtildi. Kulübün toplam net borcu ise 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak duyuruldu.

Başkan Doğan: Borç 2 Milyar TL'ye Düşecek

Genel kurulda konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Mayıs ayı sonu itibariyle 3.2 milyar TL’lik gelir elde edip borcu 2 milyar TL seviyelerine düşüreceğiz” dedi. Ayrıca, yıl sonuna kadar borcun sıfırlanabileceğini ve kasada para kalabileceğini açıkladı.

Başkan Doğan, İstanbul Kartal ve Akyazı’da hayata geçirilecek AVM ve otel projeleriyle kulübe kalıcı gelir sağlanacağını belirtti. “İstanbul’daki arazilerimiz üzerine projeler geliştiriyoruz. Kemerburgaz’da kurulacak Özkan Sümer Futbol Akademisi, kulübün geleceğini inşa edecek” ifadelerini kullandı.

Stat ve Tesisler Kulübün Tapusuna Geçti

Trabzonspor’un stadyumu ile çevresindeki 105 dönümlük arazinin ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin tamamının artık kulübün tapulu malı olduğunu açıklayan Doğan, bu gelişmenin Trabzonspor için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Başkan ayrıca, kendi şahsına verilen 4 milyon TL’lik TFF cezasını kulüp bütçesinden değil, kişisel olarak ödediğini de belirtti.