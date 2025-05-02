Online turizm sektörünün öncü platformlarından Tatilsepeti, 20’nci yılına özel dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. “Tatilsepeti ile tatil için uzaya bile gidilir” sloganıyla başlatılan kampanya, üç seri film halinde yayınlanıyor. Dijital mecraların yanı sıra açık hava, radyo ve televizyon gibi çoklu platformlarda eşzamanlı olarak yürütülen kampanya, markanın 2025 yılı stratejisine ışık tutuyor.

Kampanyada, 5 kıtada 95 ülkede 30 binden fazla tur ve 1 milyonu aşkın otel seçeneği sunan Tatilsepeti, zengin içerik envanteriyle öne çıkıyor.

“Her Tür Tatilin Sepeti Olmayı Hedefledik”

2025 kampanya stratejilerini markanın öne çıkan farklılıkları üzerine inşa ettiklerini belirten Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, şunları söyledi:

“Yolculuğumuz, pazaryeri kavramının henüz olmadığı 2004’te başladı. Tatilsepeti olarak, bugün sektörümüzün en kapsayıcı adreslerinden biriyiz. Bu nedenle geçmiş kampanyalarımızdan farklı olarak 2025 stratejimizde rakiplerimizden ayrıştığımız güçlü yanlarımızı vurgulamak istedik. Pazaryeri olmamızın verdiği avantaja ve zengin envanterimize dikkat çektik. Her tür ‘tatilin sepeti’ olduğumuzu anlattık.”

“Sepet İmgesiyle Marka Kimliğimizi Güçlendirdik”

Tatilsepeti Pazarlama Direktörü Canan Demir, kampanyanın görsel stratejisini şöyle açıkladı:

“Bu kampanyada tüm ürünlerimizi, ana çatımız olan ‘Tatil, sepetinde!’ söylemi etrafında konumlandırmak istedik. Bunu tüketiciye anlatabilmek için bir bavul-sepet imgesi tasarlayarak içine bütün tatilleri sığdırdık. Tatilcilerin aradığı pazaryeri olduğumuzu vurgularken, aslında kullanıcılarımızın sepetimizle istedikleri rotayı çizebileceklerini anlattık.

Rakiplerimizden farklılaşan yönümüz de tam olarak bu. Tüm tatillerin, tatille ilgili akla gelen her ürünün ve dolayısıyla ödeme seçeneklerinin bizde olması. Bu özelliklerimizle sektörde güçlü bir konuma sahibiz.

Markamızın adı Tatilsepeti, ancak hem sektör hem de misafirlerimiz bize senelerdir “sepet” unvanını uygun görüyor. Kampanya filmlerimizdeki sepet imajıyla, sektördeki tatille başlayan benzer isimlerden ayrıştığımızı da gösteriyoruz. Şimdilik 3 film yayımlasak da yıl içinde yenilerini üreterek serimize devam edeceğiz.”

“70 Milyonu Aşan Ziyaretçi Sayısıyla Öne Çıkıyoruz”

Demir, kampanyanın ilk filminde, bavul-sepet imgesiyle birlikte tatil ve ödeme çeşitliliğine odaklandıklarını söyledi. Erken rezervasyon temasının işlendiği ikinci reklam filmi hakkında şu bilgileri verdi:

“Bir diğer filmimiz rüya sahnesi ile açılıyor. Erken rezervasyon, sektörde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, daha önce erkenden yapılan tatil rezervasyonunun tatilcilerin rüyalarını süslemeye başladığı, erkenden tatil mutluluğu getirdiği içgörüsüyle hareket eden olmadı. Tatilin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünerek, bu hayali vurgulamak istedik.

Özellikle erken rezervasyon döneminde vade farksız taksitler, kesintisiz iade ve ön ödeme fırsatlarıyla rüyaları gerçeğe erkenden dönüştürmenin mümkün olduğuna dikkat çektik.”

Astronotlu Aileden Mars’a Tatil Mesajı

Üçüncü reklam filminde, astronot kıyafetli bir ailenin bekleyişine odaklandıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Bir anons duyuluyor, dış ses ‘Tatilsepeti 383 sefer sayılı Mars yolcularına’ diye sesleniyor. ‘Bugün için belki Mars değil ama 5 kıtada, 95 ülkede 30 binin üzerinde tur ve 1 milyonun üzerinde otel seçeneği’ ile diyerek yine 'Tatil, sepetinde' vurgusunu güçlendiriyoruz.”

Bu yenilikçi kampanya ile Tatilsepeti, kullanıcı deneyimini artırırken markasını rakiplerinden ayırarak güçlü bir marka konumlandırması yapıyor.