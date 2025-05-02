ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi gerilimi sürerken, iki ülkenin yakında müzakere masasına oturabileceğine dair sinyaller, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Çin Ticaret Bakanlığı'nın ABD ile görüşmelerin değerlendirildiğini açıklaması, tarafların sorunları diplomasi yoluyla çözebileceğine dair umutları güçlendirdi.

Ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşaması dikkat çekti. Tarife savaşlarının ticaret üzerinde baskı kurduğu ilk çeyrekte gelen bu daralma verisi, endişeleri daha da belirginleştirdi. Gözler bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerine çevrildi. Uzmanlara göre, bu veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında atacağı adımlar açısından önemli ipuçları taşıyor.

Trump’tan Büyüme ve Seçim Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin selefi Joe Biden dönemini yansıttığını öne sürdü. Katıldığı bir mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ise, yeniden seçilmelerinin ülke için kritik olduğunu vurguladı. Başkanlığının ilk 100 gününde büyük başarılar elde ettiklerini söyleyen Trump, aynı gün yaptığı sosyal medya paylaşımında ise İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere “ikincil yaptırım” uygulanacağını duyurdu. Bu açıklama, piyasadaki belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı.

Apple ve Amazon’dan Güçlü Bilanço, Ancak Tarifeler Risk Yaratıyor

Apple, mali yılının ikinci çeyreğini kapsayan üç aylık dönemde gelirini yıllık yüzde 5 artırarak 95,4 milyar dolara yükseltti. CEO Tim Cook, tarifelerin devam etmesi halinde maliyetlerin 900 milyon dolar artabileceğini ifade etti. Amazon da aynı dönemde gelirini yüzde 9 artırarak 155,7 milyar dolara çıkardı. Net karı ise 17,1 milyar dolara ulaştı.

Altın, Tahvil ve Dolar Cephesinde Son Durum

ABD tahvillerinde satış baskısı sürerken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı son 3 işlem gününde değer kaybetse de, bugün yüzde 0,6 yükselişle 3.257 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi 100 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 62,4 dolara çıktı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Gündem Ne?

Avrupa'da Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon ve işsizlik verileri ön planda. İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle incelemeler sürüyor. EFE ajansı, teknik verilerin büyük bölümünün toplandığını duyurdu.

Asya borsaları ise ABD-Çin tarifeleri konusunda müzakere olasılığının olumlu etkisiyle yükselişte. Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tuttuğunu açıklarken, büyümenin kademeli şekilde artacağına işaret etti. S&P Global ise Çin’in 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini düşürdü.

Japonya’da işsizlik oranı mart ayında yüzde 2,5 ile beklentileri aştı. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseliş gösterdi.

Türkiye'de Gündem: Elektrik Kesintisi Riski Yok

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi çarşamba gününü yüzde 1,59 düşüşle 9.078 puandan tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik altyapısında genel bir kesintiye neden olabilecek bir sorun olmadığını açıkladı.

Dolar/TL kuru ise dün yüzde 0,1 düşüşle 38,44 seviyesinde kapanırken, bugün 38,56 seviyesinden işlem görüyor.

2 Mayıs 2025 Cuma Günü Takip Edilecek Önemli Veriler:

10.55: Almanya - Nisan ayı İmalat Sanayi PMI

11.00: Avro Bölgesi - Nisan ayı İmalat Sanayi PMI

12.00: Avro Bölgesi - Nisan TÜFE ve İşsizlik Oranı

14.30: Türkiye - Haftalık Para ve Banka İstatistikleri Uzmanlar, altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi, yükseliş devam edecek mi? İçeriği Görüntüle

15.30: ABD - Nisan Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Ortalama Saatlik Kazançlar

17.00: ABD - Mart ayı Fabrika ve Dayanıklı Mal Siparişleri