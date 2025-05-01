Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal’ın Hollanda’da bir otelin barında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. Türkiye’deki siyasileri Falyalı ile ortaklıkla suçlayan Önal’ın olay yerinde yaşamını kaybettiği iddia edildi.

Cemil Önal Kimdir?

Cemil Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle tanınan Halil Falyalı'nın finansal operasyonlarını yöneten kilit bir isimdir. Önal, Falyalı'nın yasa dışı bahisten elde ettiği gelirleri yönetmiş ve bu süreçte yurtdışı para transferleri ile offshore finansal yapılar gibi karmaşık süreçleri idare etmiştir.

Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de KKTC'de öldürülmesinin ardından Cemil Önal, Hollanda'ya kaçmış ve 2023 yılında Zoetermeer kentinde yakalanmıştır. Yaklaşık 16 ay tutuklu kaldıktan sonra, 25 Mart 2025'te serbest bırakılmıştır. Bu süreçte, Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfalık kapsamlı bir ifade vererek itirafçı olmuştur.