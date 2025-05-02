Kızılcahamam Belediyespor, Play-Off dördüncü hafta maçında Kalecikspor’u 4-3 mağlup ederek Süper Amatör Lig yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımı tebrik ederek şu ifadelere yer verdi:

"Zafer, inancın ve mücadelenin adı oldu! Play-off dördüncü hafta maçında Kalecikspor’u 4-3 mağlup eden Kızılcahamam Belediyespor’umuzu yürekten kutluyorum. Göksel Söyler’in attığı 4 gol ve son nefeste gelen galibiyet golü, bu akşamı unutulmaz kıldı. Bu başarıda emeği olan tüm oyuncularımıza, teknik heyetimize ve desteğini bir an bile eksik etmeyen taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Süper Amatör Lig yolunda durmadan, yılmadan, inançla ilerliyoruz. Birlikte nice zaferlere!"