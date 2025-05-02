Ankara’da “yol verme” tartışmasında üç kişi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi ve motokurye Samet Özgül’ün cinayetinin üzerinden iki yıl geçti. Özgül'ün ailesi adalet arayışına devam ederken, oğlunu kaybeden acılı anne Hacer Baran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yargı sürecine tepki gösterdi.

ACILI ANNEDEN TEPKİ!

Hacer Baran X üzerinden yaptığı paylaşımda, olaya karışan üç kişiden ikisinin serbest bırakıldığını, Samet’i bıçaklayan kişinin ise mahkemede “pişmanım” demesi üzerine müebbet hapis cezasının 25 yıla indirildiğini belirtti. Bu durumu kabul etmediğini ifade eden Baran, “Bir anne olarak verilen kararı kabul etmiyorum ve sonuna kadar adalet mücadelesi vereceğim!” dedi.

Trafikte katledilen üniversite öğrencisi Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran'ın tam paylaşımı şu şekilde; "Fotoğrafta gördüğünüz kişi oğlum Motokurye Samet Özgül. Trafikte uyardığı 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi! 20 suç kaydı olan 2 kişi serbest bırakıldı! 19 yaşındaki katilin “pişmanım” sözüyle müebbeti 25 yıla indirildi! Yargıtay bu adaletsiz kararı onadı! Bir anne olarak verilen kararı kabul etmiyorum ve sonuna kadar adalet mücadelesi vereceğim!"

Özgül ailesi, hukuki yollarla mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor ve kamuoyunu adaletin sağlanması için dayanışmaya çağırıyor.

OLAY NEYDİ?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve aynı zamanda motokurye olarak çalışan 28 yaşındaki Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'nın Etlik bölgesinde motosikletiyle seyir halindeyken, hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında araçtan inen üç kişi, Özgül’e saldırarak boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Özgül, kendi imkanlarıyla yakındaki hastaneye gitti ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARGI SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Olayın ardından gözaltına alınan sanıklardan Halil İbrahim Demirci tutuklandı. Olaya karışan babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede Halil İbrahim Demirci, olayın istemeyerek gerçekleştiğini ve pişman olduğunu belirtti. Bunun üzerine mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasını 25 yıla indirdi. Ayrıca, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında beraat kararı verildi .