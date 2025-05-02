Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan son verilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin hava yolu ulaşımında stratejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, transit uçuş trafiğinde tarihi bir rekora imza atıldığını duyurdu.

Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer aldığını belirten Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilen merkezi bir konumda bulunduğunun altını çizdi. Jeopolitik avantajı değerlendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, hava yolu yatırımlarının bu nedenle öncelikli olduğunu vurguladı.

EUROCONTROL verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa, Körfez ve Asya ülkeleri arasında hava köprüsü işlevi gördüğünü aktaran Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"27 Nisan'da Türk hava sahasında 1729 transit uçuşa hizmet verildi. Bu rakamla, 9 Nisan'da kaydedilen 1711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk. Geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9, şubat ayına göre yüzde 8,2 ve mart ayına göre de transit uçuşlarda yüzde 6,9 artış sağladık. Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de ülkemizi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Bakanlığın bu alandaki yatırımlarının artarak devam edeceği ifade edilirken, Türkiye’nin hava trafiğinde Avrupa’nın en önemli geçiş noktalarından biri haline geldiği de vurgulandı.