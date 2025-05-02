Anfaş Fuarı'na Büyük İlgi: Karavan, Tiny House ve Outdoor Tutkunları Bir Araya Geldi

Antalya'da yer alan Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, karavan, kamp ve alternatif yaşam alanlarını konu alan fuara ev sahipliği yapıyor. Fuar, ilk günden itibaren ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda sergilenen karavan modelleri, ev konforunu doğaya taşıma imkanı sağlarken, fiyatları ve çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Yerli Üretim, Monoblok Karavanlara Talep Artıyor

Makine mühendisi ve karavan tasarımcısı Murat Hançer, yüzde 100 yerli üretim yaptıklarını belirterek, özellikle monoblok yapıda üretilen karavanlara dikkat çekti. Hançer, “Tek parça gövdeden oluşan monoblok karavanlarımız bakım gerektirmiyor ve dayanıklılığıyla fark yaratıyor. 5 santimetrelik ısı ve ses yalıtımı, güneş paneli, inverter sistem, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi donanımlarla ev konforunu karavana taşıyoruz. İkinci el modellerimiz 3 milyon TL, sıfır modellerimiz 7,5 milyon TL'den başlıyor. Lüks karavanlar ise 10-15 milyon TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

160 Bin TL’ye Karavan Sahibi Olmak Mümkün

Fuar katılımcılarından bir diğer firma yetkilisi Eray Özcan da ekonomik modellere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. “En uygun fiyatlı modelimiz 160 bin TL, 3 kişilik ve minimalist yaşam sunuyor. En üst modelimiz ise 590 bin TL ve 6 kişilik kapasiteye sahip. Depremler sonrası güvenli yaşam alanı arayanlar bu tür modellere yöneliyor. İstanbul ve İzmir'de talepler 4 katına çıktı” dedi.

Özcan, karavanların otel tatiline kıyasla uzun vadede ekonomik bir alternatif sunduğunu vurguladı. “Bugün bir ailenin yaz tatili için harcadığı para ile kendi karavanlarını alarak yıl boyunca diledikleri gibi kullanmaları mümkün. Özellikle bayram ve hafta sonu kaçamakları için büyük avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Karavan Artık Lüks Değil, İhtiyaç Haline Geldi

Fuarı organize eden şirketin genel müdürü Hakan Görkem Işın, karavan ve alternatif yaşam alanlarına olan talebin pandemi ve depremlerle birlikte ciddi şekilde arttığını belirtti. “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Özellikle İstanbul’dan büyük bir ziyaretçi akını var. Karavan artık bir lüks değil, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam için ihtiyaç haline geldi” dedi.