Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkme müsabakasında 153 kilogram ile altın madalyayı kazandı. Aynı zamanda toplamda 261 kilogram kaldırarak gümüş madalya da elde etti. Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kilogram derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Engin Kara'dan Bronz Madalya

Genç erkekler 67 kiloda mücadele eden Engin Kara, koparma dalında 137 kilogram ile bronz madalyanın sahibi oldu. Engin Kara'nın bu başarılı performansı, Türkiye'nin şampiyonadaki başarısına önemli bir katkı sağladı.

Türkiye’nin Halterdeki Başarısı Devam Ediyor

Milli sporcuların elde ettiği bu başarılar, Türk halterinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası, genç sporcuların kariyerlerinde önemli bir kilometre taşı olurken, Türk halteri için geleceğe umut vaat eden bir yarışma oldu.