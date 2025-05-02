Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçgel, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgularken, gazetecilerin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

"Gazetecilerin Çalışma Koşulları İyileştirilmeli"

Basın mensuplarının zorlu çalışma şartlarında görev yaptığını söyleyen Geçgel, “Gerçek bir basın özgürlüğü için, gazetecilerin çalışma koşullarının insanca yaşama uygun hale getirilmesi şarttır. Ekonomik güvenceden yoksun ve sınırlı sosyal haklara sahip gazetecilerin özgür bir şekilde haber yapabilmesi mümkün değildir” dedi.

"Dijital Gazetecilik Desteklenmeli"

Dijitalleşen dünyada internet gazeteciliğinin artan önemine de değinen Geçgel, dijital medya mensuplarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

TİGAD olarak basın emekçilerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Geçgel, 3 Mayıs’ın sadece kutlama değil, aynı zamanda farkındalık yaratma günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.