Bakırköy’de 2023 yılında evinde iple asılı halde ölü bulunan Vesile Bingöl’ün ölümüne ilişkin davada, tutuksuz yargılanan eşi İsmet Bingöl bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Savcılık, sanığın “eşe karşı eziyet” ve “intihara yönlendirme” suçlarından toplamda 7 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

24 Temmuz 2023’te meydana gelen olayda Vesile Bingöl, eşiyle yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İsmet Bingöl hakkında “kasten öldürme” suçlamasına yer verilmedi. Ancak “intihara yönlendirme” ve “eşe karşı eziyet” suçlarından 4 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Ayrıca Bingöl’ün önceki eşinin ölümüyle ilgili açılan davadan da yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat ettiği bilgisi iddianamede yer aldı.

Mahkeme sanığı tekrar dinledi

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık İsmet Bingöl SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Mahkemeye sunulan delillere göre, sanığın eşi Vesile Bingöl’e sistematik olarak şiddet uyguladığı ve “Bunu birine söylersen seni de kardeşini de öldürürüm” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, eşinin telefonunu kırarak dış dünyayla iletişim kurmasını engellediği de belirtildi.

Savcı ceza istedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirtti. Ancak İsmet Bingöl’ün, eşine yönelik eziyet ve psikolojik baskılarla intihar kararını güçlendirdiği kanaatine varıldığını ifade etti. Bu kapsamda sanığın “eşe karşı eziyet” suçundan 3 ila 8 yıl, “intihara yönlendirme” suçundan ise 4 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarını aldıktan sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.