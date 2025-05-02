Ordu'nun Ulubey ilçesinde kendilerinden haber alınmayan Ulubey Belediyesi’nde silindir operatörü, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ulubey Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu'dan haber alınamadı.

"Bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz"

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan,'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: Dün akşam saat 23.00 itibarıyla alandayız ve hem jandarma hem emniyet hem de AFAD olsun, gönüllü kurtarma ekibi olsun, itfaiyemiz olsun bulunmuş olduğumuz mevkide yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bir çalışma yapılıyor. İki genç kardeşimizin sinyalin ilk alındığı yer ve son kapatıldığı yer burası. Bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz. Sabırla bekliyoruz, inşallah hayırlısıyla bir haber alırız diye düşünüyorum. Bu bölge en çok akın edilerek gelinen bir yer. Şu ana kadar 500 metre arama alanı bitti. Burada olmasına ihtimal görerek dere yatağına ağ da açıldı. Eğer burada düştüler veya burada başlarına bir hal geldiyse arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.