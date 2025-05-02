İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’ye ait seçim otobüsünün kadın polise çarpma girişiminde bulunduğu anlara ilişkin MOBESE görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Sürücü, polisi ezmeye çalıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü yaşanan olaya dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, CHP’ye ait ses ve yayın otobüsünün, Ankara Valiliği’nin aldığı eylem yasağına rağmen girişin yasak olduğu Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığı belirtildi. Sürücü Gökhan G.’nin, görevli polis memurunun ‘dur’ ihtarına rağmen hız kesmeden aracı üzerine sürdüğü ve polis memurunun son anda kurtulduğu aktarıldı.

Emniyet, otobüs sürücüsü G.G. hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’dan net mesaj: “Hukuk gereken cevabı verecek”

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıyla birlikte olayın güvenlik kamerası görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır.”