Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, deprem ve trafik kazalarından ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak piyasaya sürdüğü öne sürülen şebeke çökertildi. Emniyet ekipleri, yürütülen 6 aylık teknik takip sonucunda, organize bir yapının izini buldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde enkaz altına giren ve kazalarda hurdaya çıkan araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayan organize suç şebekesini ortaya çıkardı. Yapılan kriminal incelemelerde, yurt dışından getirilen araçlara, ağır hasarlı araçların numaralarının kopyalandığı ve bu araçların piyasaya sürüldüğü belirlendi. 22 araca yapılan "change" işlemi tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 22 araca el konulurken, 15 şüpheli gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, 16 aracın "change" işlemine tabi tutulduğu belirlenirken, 6 aracın incelemesi ise devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, organize şekilde evrakta sahtecilik yaparak yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.