Olay, sabah saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Güvenlik görevlileri, hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen 5 kişiyi fark etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere müdahale eden güvenlik görevlileri, aracı ön lastiklerine ateş edip durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk incelemede sanayi sitesinde herhangi bir hırsızlık olayını gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)