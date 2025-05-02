Etkinlik, çocukların trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. Jandarma ve polis ekipleri, öğrencilere yaya olarak veya araçta yolcu olarak nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Trafik ışıkları, yaya geçidi ve çizgilerin anlamı gibi konularda teorik eğitimler verilirken, çocuklar ayrıca motorsikletler ve polis arabalarına binerek eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Polis Memuru ve Jandarma Ekiplerinin Eğitimi

Etkinlik sırasında Polis Memuru Birgül Fatmanur Koçak, öğrencilere trafik kurallarına uyma konusunda bilgiler vererek, ailelerin de bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Koçak, "Çocukların, trafik ışıklarının, çizgilerin ve yaya geçitlerinin ne anlama geldiğini öğrenmeleri çok önemli. Bu dersleri kitaplarda gösteriyoruz, çocukların ailelerinin yanında güvenli şekilde hareket etmeleri gerektiğini anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Abdulvahap Başaran ise, çocukların trafik bilincinin artırılması için okulda eğitim verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza, emniyet kemeri takmanın, araçlarda önde oturmamanın ve alkol almış kişilerin araçlarına binmemenin önemini anlatıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Pozitif Yorumlar

Eğitim sonunda, öğrenciler öğrendiklerini heyecanla paylaştılar. Zeynep Hira Güvenç, "Bugün polis abiler bize trafikte nelere uymamız gerektiğini öğretti. Motorlara binmek çok heyecanlıydı. Çok teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı. Deniz Baver Eroğlu ise, "Emniyet kemerini takmalı, kırmızı ışıkta geçmemeli, trafik kurallarına uymalıyız. Bundan sonra bu kurallara uyarak hareket edeceğim." şeklinde konuştu.

Eğlenceli ve Öğretici Eğitim

Türk Kızılay Mamak Şubesi Başkan Yardımcısı Adnan Tomu, etkinlik boyunca polis ve jandarma ekipleriyle çocuklara trafik eğitimi verdiklerini ve aynı zamanda eğlenceli aktivitelerle çocukların öğrenmeye daha istekli olmalarını sağladıklarını belirtti. Tomu, çocuklara trafik güvenliği konusunda bilinç kazandırmanın önemli olduğunu ifade etti.