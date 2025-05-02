İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alan ve yıllar önce faaliyetini durduran eski kurşun fabrikasında yürütülen çevresel temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Ekovar Çevre Grup A.Ş. tarafından sürdürülen iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özer, fabrikanın bulunduğu sahanın yüzde 92’sinin temizlendiğini duyurdu. Özer, “Sahada şu an ölçülebilir düzeyde radyoaktif atık bulunmuyor.

Daha derin analizler için sondaj çalışmalarına başlayacağız. İzmirliler gönül rahatlığıyla nefes alabilir” açıklamasını yaptı. Temizliğin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Gaziemir’deki Atık Sahasında Çalışmalar Sona Yaklaştı

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekovar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özer, eski Aslan Avcı Dökümhanesi alanında devam eden temizlik sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Özer, “Sahada elleçlenmesi gereken çok az miktarda kurşun cürufu kaldı. Elleçleme işlemleri tamamlandıktan sonra sevkiyatlar gerçekleştiriliyor.

Alanın altında yer alan beton katmanlar da kaldırılarak analiz edilip gönderilecek. Ardından toprakta derin sondaj çalışmalarına geçilecek. Yaklaşık 100 noktada farklı derinliklerde sondaj yapılarak alınan örnekler laboratuvar analizlerine gönderilecek. Radyoaktif ölçümler de TENMAK tarafından yapılacak. Eğer analizlerde herhangi bir kirlilik tespit edilmezse, yıl sonunda tüm temizlik süreci sona erecek” dedi.

“Radyoaktif Atık Kalmadı, Bilimsel Çalışıyoruz”

Çalışmalar kapsamında sadece radyoaktif değil, potansiyel tüm atıkların temizlendiğini ifade eden Özer, “Sahanın yüzde 92’si genel anlamda temizlendi. Sahada ölçebildiğimiz düzeyde radyoaktif atık bulunmuyor. Sondajla daha derin alanlara ulaşmaya çalışacağız. İzmirliler rahat olsun, bu süreci tamamen bilimsel verilerle yönetiyoruz” dedi. Özer ayrıca, “Başlangıçta çevre halkı oldukça tepkiliydi. Koku ve duman nedeniyle yaşanmaz bir ortam vardı. Ancak zamanla çalışmalarımızı gören halkın yaklaşımı da değişti. Artık bizden memnun olduklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Torbalı’daki İzinsiz Döküm İçin Açıklama: “Radyoaktif Değil”

Fabrika sahasından çıkarılan bazı atıkların Torbalı’da boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesi hakkında da bilgi veren Özer, dökülen malzemenin radyoaktif olmadığını belirtti. “Sahamızdan çıkan atıklar üçe ayrılıyor: radyoaktif atık, tehlikeli atık cüruf ve inşaat-yıkıntı atıkları. Radyoaktif atıklar TENMAK’a gönderiliyor. Cüruflar düzenli depolama alanlarına yollanıyor, geri kazanıma gitmiyor.

İnşaat ve yıkıntı atıklarına TENMAK tarafından radyoaktif bulaş olup olmadığı test edilip temiz raporu verildi. İzinsiz dökülen 2 kamyonluk malzeme ise bu kategoriye giriyor, radyoaktif ya da tehlikeli değil” diye konuştu. Olayın ardından taşıma araçlarına eskort eşliğinde sevkiyat yapılmaya başlandığını ve taşıma firmasıyla yolların ayrıldığını belirtti.

“Sahada Radyoaktiviteye Dair Hiçbir Kalıntı Yok”

Ekovar Proje Koordinatörü Erhan Oymak ise 70 dönümlük alanda yapılan ölçümler hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “2012’den bu yana sahada Erken Uyarı Sistemi mevcut ve bu sistem bakanlık tarafından 7/24 izleniyor. Sahadaki radyoaktif doz seviyesi Karabağlar ile aynı düzeyde. Üç ayrı noktada tespit edilen radyoaktif atıklar, yönetmeliğe uygun biçimde kaldırılıp ilgili kuruma teslim edildi. Şu anda sahada ölçülebilir düzeyde herhangi bir radyoaktif malzeme bulunmuyor” dedi.