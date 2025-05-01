Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutladı.

"Emeğin dayanışmanın ve hakkın günüdür"

İşçi Bayramını sosyal medya hesabından kutlayan Güngör'ün mesajı şöyle: "Emek olmadan üretim olmaz, birlik olmadan gelecek kurulmaz." Bugün; alın terinin, emeğin, dayanışmanın ve hakkın günüdür. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı Neden Kutlanır?

1 Mayıs İşçi Bayramı, işçilerin haklarını savunmak ve emeklerine saygı göstermek için kutlanır. Bu özel gün, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, adil ücret ve iş güvenliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 1886 yılında Amerika'da işçiler, günde 8 saat çalışma hakkı için gösteriler yapmış, bu mücadele zamanla tüm dünyada işçi hakları için sembol olmuştur. Bugün 1 Mayıs, birçok ülkede emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak anılır.