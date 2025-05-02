Ligde şu ana kadar 31 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 80 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Sivasspor ise 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 34 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, averajla küme düşme hattının hemen üzerinde, 15. sırada yer alıyor.

İlk Yarıda Galatasaray 10 Kişiyle Kazanmıştı

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan maçta Galatasaray 3-2 galip gelmişti. 15. dakikada 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sivasspor’un gollerini ise Garry Rodrigues ve Bekir Turaç Böke kaydetmişti.

Galatasaray Sahasında 15 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde çıktığı son 15 karşılaşmada mağlup olmadı. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan "Cimbom", son iç saha yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı yaşamıştı.

Son 5 Resmi Maçta 5 Galibiyet

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 5 resmi maçın tamamını kazandı. Bu süreçte ligde Samsunspor ve Sipay Bodrum FK’yi 2-0, ikas Eyüpspor’u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 mağlup etti. Bu maçlarda toplam 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ligin En Az Gol Yiyen Takımı Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon savunma performansıyla da ön plana çıkıyor. 31 maçta sadece 30 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. 78 gol atan Galatasaray, Fenerbahçe’nin ardından ligin en golcü ikinci takımı.

Son 5 İç Saha Maçında Gol Yemediler

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 5 Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. İç sahada son olarak Göztepe karşısında gol yiyen sarı-kırmızılılar; Konyaspor, Adana Demirspor (hükmen), Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe karşısında gol yemedi.

Barış Alper Yılmaz Sahalara Dönüyor

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, cezası nedeniyle kaçırdığı iki maçın ardından tekrar sahalara dönüyor. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor ve ligdeki ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyen oyuncu, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında sahada olacak.

Üç Futbolcu Ceza Sınırında

Galatasaray’da Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Victor Osimhen Kariyer Rekoruna Yakın

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kariyer rekorunu kırmaya çok yakın. Serie A’da Napoli formasıyla 2022-2023 sezonunda 39 maçta 31 gol atan yıldız oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 36 maçta aynı sayıya ulaştı. Osimhen, sezonun kalan 6 resmi maçında bir gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonuna imza atacak.

Lucas Torreira’dan Skora Katkı

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, son haftalarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Son 6 resmi maçta 4 kez fileleri havalandıran Torreira; Beşiktaş, Sipay Bodrum FK, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı. Bu performansıyla kariyerinin en golcü sezonlarından birine ulaşan yıldız oyuncu, kalan maçlarda rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.