CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in aracının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir polisi yaraladığı, iddialar Polis memurunun şikayeti üzerine Beker'in şoförü İ.A.'nın gözaltına alındığı ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı iddialar üzerine sosyal medyadan açıklamalarda bulundu

CHP Ankara Milletvekili Adnan Peker sosyal medyadan “İşte Gerçekler” diye şu açıklamada bulundu:

“23 Nisan’da Partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu.

Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı.

*Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mâl edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım. Ancak başı sonu kesilen MOBESE kayıtlarının bazı tv kanallarında yayınlanması, ortada yaralı yokken “Adnan Beker Polis Yaraladı” başlıklarının atılması ve bazı trol hesaplardan iftira içerikli paylaşımlar yapılması, bu görüntüleri yayınlamamızı zorunlu kılmıştır.

Söz konusu polisin 5 gün rapor aldığı, “polis yaralandı” diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan ve aracı kullanan arkadaşımın evine sabaha karşı “CİNAYET BÜRO EKİPLERİNCE VE ÇİLİNGİRLE” gözaltına alma maksatlı gidilen olay görüntülerdeki gibidir!

Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz.

Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”