ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor.

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

Trump, Waltz'un yerine geçici olarak Dışişleri Bakanı Rubio'yu getiriyor

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Mike Waltz'u ABD'nin bir sonraki BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğimi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Mike Waltz, üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak görev yaptığı süre boyunca ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni görevinde de aynısını yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Trump, geçiş sürecinde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ulusal Güvenlik Danışmanlığını üstlenirken bakanlık görevini de sürdüreceğini belirtti.

Muhabir: Hakan Çopur