Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

2025 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
2025 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
İçeriği Görüntüle

Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."

Muhabir: Haber Merkezi