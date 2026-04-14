İstanbul’da narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenyurt’ta dikkat çeken bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl dışından gönderilen bir kargo kolisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu takibe alınan kargo paketinde yapılan aramada, uyuşturucu sevkiyatının izine ulaşıldı.
Kolinin açılmasıyla birlikte içinden çıkan buzdolabı detaylı şekilde incelendi. Buzdolabının buzluk bölümüne gizlenmiş halde, 23 ayrı şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram metamfetamin bulundu.
Ekiplerin operasyonu kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.