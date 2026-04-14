Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürerken, motorin fiyatları 14 Nisan 2026 itibarıyla yüksek seviyesini koruyor. Büyük şehirlerde motorinin litre fiyatı 71–72 TL bandına yerleşmiş durumda.

Ankara’da motorin yaklaşık 72,20 TL, İstanbul’da 71 TL seviyelerinde, İzmir’de ise 72 TL’nin üzerinde satışa sunuluyor. Benzin fiyatları genel olarak 62–63 TL aralığında, LPG ise 30 TL bandında seyrediyor.

Sektör kulislerinde konuşulan 3,32 TL’lik zam beklentisi, mevcut fiyatların daha da yukarı taşınabileceğine işaret ediyor. Özellikle son haftalarda küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve kur etkisi, pompa fiyatlarını doğrudan belirleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarının birçok şehirde yeni zirveleri test etmesi beklenirken, araç sahipleri zam öncesi depolarını doldurma telaşına girmiş durumda.