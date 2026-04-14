Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada FETÖ’nün 251 vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu hatırlatarak, terör örgütüne karşı mücadelenin ulusal ve uluslararası boyutta kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Açıklamaya göre Türkiye, bugüne kadar 119 farklı ülkeden toplam 2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesini talep etti. Gürlek, dost ve müttefik ülkelerden bu konuda somut adımlar atmalarını beklediklerini vurguladı.

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik diplomatik ve hukuki çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bakan Gürlek ayrıca, iade taleplerinin sonuçlanana kadar takibin sürdürüleceğini ve terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

FETÖ ile mücadele sadece bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren millî bir meselesidir.



251 vatandaşımızın kanına giren bu terör örgütüne karşı mücadelemizi, yeni diplomatik ve hukuki adımlarla sürdürecek; iade taleplerimizin sonuna kadar… — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 13, 2026