Burak Yılmaz, Gaziantep FK teknik direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrılık kararı, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından geldi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz, istifa kararını kamuoyuyla paylaşarak, yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Hakem kararları ve federasyonla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yılmaz, “Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor” dedi.

Görevine bugüne kadar devam etme nedenine de değinen Yılmaz, kulüp başkanına verdiği söz nedeniyle ayrılmadığını belirterek, “Başkanımız önemli bir ameliyat geçirdi, bu yüzden görevime devam ettim. Ancak bugün itibarıyla görevi bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha Önce de Gündeme Gelmişti

Burak Yılmaz’ın daha önce de Süper Lig’in 16. haftasında istifa kararı aldığı, ancak yönetimle yapılan görüşmelerin ardından görevine devam ettiği biliniyordu.

Gaziantep FK’da yaşanan bu ayrılığın ardından gözler kulüp yönetiminin atacağı yeni adımlara çevrildi.